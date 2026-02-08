槙野監督の初陣は百年構想リーグでJ2クラブがJ3に敗れた初の試合となったJ2の藤枝MYFCは2月8日、明治安田J2・J3百年構想リーグ第1節で、ホームでJ3のFC岐阜と対戦し、0-2で敗れた。今シーズンから就任した槙野智章監督は、開幕戦での白星発進とはならず、指揮官としてのJリーグ公式戦初勝利はお預けとなった。また、百年構想リーグでJ2クラブがJ3に敗れた初の試合となった。藤枝はU-23日本代表でアジアカップ制覇に貢献したDF