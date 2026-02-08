◇NBA レイカーズ105−99ウォリアーズ(日本時間8日、クリプトドットコム・アリーナ)ウォリアーズを破り、3連勝を飾ったレイカーズ。八村塁選手はケガから復帰後初のスタメンで28分22秒の出場。18得点を挙げる活躍でチームの勝利に貢献しました。この試合は、特に3ポイントシュートで相手の脅威に。5本中4本を決め成功率80％。高確率で決め、フィールドゴールも10本中7本成功と効率よく得点を奪っています。八村選手は今季3ポイント