お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が8日、自身のインスタグラムを更新。40歳にして初めて作ったものを公開した。「40歳人生ではじめてクッキー焼いてみました」と明かし、お皿に並んだクッキーの写真を披露した。「やってみるとテンションあがるものです」とイモト。「手前味噌ですがかなり美味しく焼けました」とつづった。「記念にライカmで撮りました」と記した。この投稿に、フォロワーからは「おいしそう」「