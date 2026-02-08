「練習試合、日本ハム−阪神」（８日、エナジックスタジアム名護）六回から登板した椎葉剛投手が一挙６失点を喫して逆転を許した。先頭・野村を遊ゴロに打ち取ったかと思われたが、小幡が失策。先頭打者の出塁を許すと、連打で１点を失った。さらにバッテリーエラーも重なってピンチを広げてしまうと進藤に同点犠飛、２死後に奈良間から４連打を浴びて一挙６失点。最終的に６安打を浴び、球数は３９球を要した。この日は強