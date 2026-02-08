『サーティワン アイスクリーム』、『銀座コージーコーナー』、『不二家洋菓子店』が、それぞれサンリオとコラボレートしたひな祭りを祝うスイーツを期間限定で販売する。桃の節句、ひな祭りの由来や赤・白・緑という色使いの意味も紹介しつつ、かわいくて楽しくておいしそうな各社のコラボ商品を取り上げる。菱餅やひなあられの赤・白・緑に込められた意味3月3日は桃の節句、女の子の健やかな成長と幸せを願う日本の伝統行事・ひ