◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック アイスホッケー女子 予選リーググループB 日本3-2フランス（大会1日目/現地6日）フランスの応援席にはパリ五輪でも話題となったあるものが掲げられました。日本(世界ランク8位)はグループBに所属し、フランス(世界ランク15位)と対戦しました。応援席では日本やフランスの国旗を手に持ち応援する観客の姿が数多くありましたが、フランスの一部のファンは笑う選手の巨大パネルを掲げます。