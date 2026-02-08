豊浜トンネル崩落事故の合同慰霊式で手を合わせる本間鉄男さん＝8日午前、北海道古平町1996年2月10日、北海道・積丹半島の豊浜トンネル上部の岩盤が崩落し、路線バスの乗客ら20人が死亡した事故から30年になるのを前に、現場近くの古平町で8日、合同慰霊式があり、白波が立つ日本海沿いの慰霊碑に遺族ら約20人が手を合わせた。遺族会代表の本間鉄男さん（75）は「少しでも長生きをして、亡くなった方の供養を一緒にしていけたら