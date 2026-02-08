ホンダカーズ群馬は、地域貢献活動の一環として免許不要で運転できる「特定小型原動機付自転車（特定原付）」２台を群馬県警に寄贈した。県警は、坂道の多い山間部の巡回や祭りの雑踏警備などで活用する方針だ。県警が日常業務で特定原付を導入するのは初めて。昨年１２月に寄贈されたのは、最大時速２０キロで走る電動三輪車。斜面も走行でき、坂のある市街地や観光地などで自転車に代わる移動手段として期待されている。試