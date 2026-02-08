ＮＡＲ（地方競馬全国協会）は２月９、１０、１１日のＪＲＡネット投票発売が変更となったことを８日、発表した。８日にＪＲＡ東京競馬、京都競馬の中止により、京都競馬の代替開催が９日、東京競馬の代替開催が１０日に実施されることに伴うもの。変更は以下の通り。９日は船橋競馬（１〜７Ｒ）、名古屋競馬（１〜１１Ｒ）でＪＲＡネット投票の追加発売。１０日は船橋競馬、姫路競馬、高知競馬でＪＲＡネット投票の発売可能