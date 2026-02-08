サッカーＪ１・神戸はこのほど、オフィシャルパートナーであるスカイマークとのコラボレーション車両のデザインをリニューアルしたことを発表した。同社とのパートナーシップのもと、空港業務で使用される車両にチームの要素を取り入れたデザインを施し、身近にクラブを感じてもらう機会を作るのが狙い。デザインをリニューアルする車両は・航空機けん引車・トーイングトラクター（コンテナなどを空港内でけん引・運搬する車両