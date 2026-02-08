千葉駅のなんだか心がゆるむ場所。PERIE MARCHE＆GOHAN(ペリエマルシェ アンド ゴハン)は、千葉の恵みと人のやさしさがぎゅっと詰まった“ごはん処”と千葉の魅力が詰まったMARCHE。手書きメッセージにほっこりし、ひと口食べてまた笑顔。通勤途中でも、おでかけの合間でも、ふらっと立ち寄るだけでちょっと特別な時間が流れます。今日の｢GOHAN(ゴハン)｣で千葉をもっと好きになる…そんな体験をのりぴよ目線でお届けします。