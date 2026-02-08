元放送作家・鈴木おさむ氏（53）が8日までに公式X（旧ツイッター）を更新し、不良から暴行被害を受けた過去を明かした。鈴木氏は「僕は高校2年生の時に、不良に港でボコボコにされました。4対1。木刀で50発殴られました。あの時折れたあばら骨が未だに冬になると痛みます」と衝撃の告白。「今週のドラマ『ラムネモンキー』を見て。思い出す。元不良が今、どれだけいい人になっていても。あの時のせいで、そこに閉じ込められ