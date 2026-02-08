声優の長久友紀が8日、インスタグラムを更新。結婚と妊娠を報告した。長久は「応援して下さっている皆様お世話になっている皆様へ私事ですが、ご報告させていただきます」と書き出し、「数年前より結婚しており、この度新しい命を授かりました」と報告した。続けて「お相手の方は一般の方で元々友人だった事もあり、私のしょうもないボケにも笑ってくれたり、時にツッコミを入れてくれるとても楽しい方です」と夫について明か