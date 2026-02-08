お笑い芸人有吉弘行（51）が8日、自身のX（旧ツイッター）を更新。衆院選の投票を済ませたことを報告した。有吉は「足元悪いのに行ってきたよ選挙」と投票を終えたことを報告。「フォルクスで爆食いする権利ゲット」とユーモアを交えた。この投稿に「投票行って外食するタイプなのですね」「投票に行って偉い！爆食いしましょう！」「平和を願って投票に行きました。日本の平和を切に望みます」などとコメントが寄せられている。