最長＆最狂の「激ヤバ路線バスをめぐる旅」日本旅行は2026年2月4日、バスファン向けツアー【もう一つの「大仏新宮線＜北山峡経由＞」＆現役最長「八木新宮線」と“酷”道425号「西川線」】を発売します。2026年3月14日に出発するツアーで、現在日本国内で運行される一般バス路線としては最長となる奈良交通「八木新宮線」の区間も踏破します。高速道路を経由しない一般バスでは、長距離・長時間を走る路線は極めて稀です。