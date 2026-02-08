私はシズク（35）。3年前に元旦那・タイチ（36）と離婚をして、今は私がアサヒ（小3）をひとりで育てています。2か月前にアサヒのことで元旦那と言い争いになり、LINEをブロックされ、電話にも出ず、一切連絡がとれなくなりました。それに加えて、養育費が2か月分支払われていないことに気がついたのです。なにか手段はないのかと自分なりに調べてみると、弁護士だったり家庭裁判所だったりといった情報をみつけたのですが……。ま