◆ソフトバンク春季キャンプ（8日、宮崎）ソフトバンクの小久保裕紀監督が、今季から従来より1辺が約7・6センチ大きい「統一ベース」についての見解を語った。今キャンプでもベースランニングなど「統一ベース」への対応に取り組んでいる。小久保監督は「スチール（盗塁）はやっぱり増えるかな」と話した。要因として塁間が短くなることより、けん制の時に一塁手のタッチが難しくなることを挙げた。「タッチの距離が遠いの