２月７日午後、大阪市内の商業施設で、女子高校生のスカートの中を盗撮しようとしたとして、滋賀県立病院に勤務する研修医の男が逮捕されました。盗撮未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、滋賀県立総合病院に勤務する研修医の男（２６）です。警察によりますと、男は７日午後、大阪市北区の「ＨＥＰＦＩＶＥ」の上りエスカレーターで、女子高生の後ろからスマートフォンをスカートの中に差し込み、下着を撮影しようとした疑い