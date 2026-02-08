全日本実業団ハーフマラソン男子で優勝した平山大雅＝維新みらいふスタジアム全日本実業団ハーフマラソンが8日、山口県の維新みらいふスタジアム発着で行われ、男子は平山大雅（コニカミノルタ）が1時間0分44秒で優勝した。1秒差の2位はボニフェイス・ムルア（NDソフト）だった。女子は2024年パリ五輪5000メートル代表の樺沢和佳奈（三井住友海上）が1時間9分20秒で制し、中地こころ（シスメックス）が4秒遅れの2位。不破聖衣