「桃白白（タオパイパイ）」のニックネームでグラビアでも活躍するアイドルグループ「fishbowl」の大白桃子が7日、X（旧ツイッター）を更新。同じく「マリチチ」のキャッチフレーズでグラビアでも人気のアイドルグループ「フィロソフィーのダンス」の奥津マリリとのツーショットを披露した。両グループは、同日に静岡県内で行われたライブイベントで共演した。終演後、大白は、「マリチチとタオパイパイが交流しました」とXを更新