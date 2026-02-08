JR指宿枕崎線は線路に竹が倒れていた影響で五位野駅と平川駅の間で運転を見合わせていましたが、午後1時34分に運転を再開しました。 この影響で特急列車2本と普通列車4本が運休し、およそ900人に影響が出ました。 ・ ・ ・