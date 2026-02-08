【今週の注目材料】米CPIは伸び鈍化見込み 11日の米雇用統計と並んで今週注目されるのが、13日発表の1月の米消費者物価指数(CPI)です。12月は前年比+2.7%と11月と同水準、市場予想とも一致しました。コア前年比は+2.6%とこちらも11月と同水準で、市場予想の+2.7%を小幅に下回りました。 内訳をみると、牛肉の+16.4%、コーヒーの+19.8%などに支えられ、卵の-20.9%にもかかわらず食品が+3.1%と11月の+2.6%を大