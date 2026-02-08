落語家の春風亭一之輔が８日、８年ぶりに復活する「早朝寄席」（１５日スタート、日曜・午前１０時）の復活記念公演に参加した。２０１８年９月まで同演芸場の名物として行われた「早朝寄席」は、落語協会の二ツ目が研さんを積んできた場。この日の特別公演には、一之輔、五明樓玉の輔、入船亭扇辰、古今亭菊之丞の同協会理事が登場し、高座返しや太鼓といった通常前座が行う運営業務も担当。落語ファンを熱狂させた。この日