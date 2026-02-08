巨人の泉圭輔投手（２８）が８日、２軍宮崎キャンプで実戦形式のライブＢＰに登板した。阿部監督も視察に訪れた中で、泉は坂本達也捕手とバッテリーを組んだ。郡、若林、小林とぞれぞれ２打席ずつ、打者のべ６人と対峙（たいじ）して、無安打５奪三振とアピール。最後の打者となった小林は、バットを折って三ゴロに仕留めた。気温５度で冷たい風が吹く中、最速は１４７キロを計測し「スピードが１つの目安になるので良かった