◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１節東京Ｖ―水戸（８日・味の素スタジアム）東京ＶがホームでＪ１に初昇格した水戸と開幕戦で対戦する。東京Ｖは１６年ぶりにＪ１に復帰した２４年から２年連続開幕戦を国立で迎えたが、いずれも黒星発進。昨季は１７位と苦戦しただけに、本拠地・味スタで迎える開幕戦でスタートダッシュを決めたいところだ。対する水戸は、昨季のＪ２で初優勝を飾り、２６年目で初のＪ１昇格を決めた