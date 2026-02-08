ミラノ・コルティナ五輪のＮＨＫ中継で、解説者として登場した金メダリストにネットが沸いた。スピードスケート女子３０００メートルの見どころなどを紹介した、黒縁メガネの元アスリート美女。ネットは「本日眼鏡っ娘の菊池彩花さんに金メダルをあげたい」「誰かと思ったら菊池彩花」とびっくり。平昌五輪のスピードスケート女子団体追い抜きで金メダルを獲得した菊池彩花さんだ。現役当時から美女アスリートとして知られ、