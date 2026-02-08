◇スペイン1部マジョルカ0―3バルセロナ（2026年2月7日スペイン・バルセロナ）マジョルカのFW浅野拓磨（31）が0―3で敗れたホームのバルセロナ戦を欠場した。地元メディアによれば、前節2日のセビリア戦で太腿裏を痛め、全治3〜4週間と報じられている。浅野は昨年9月下旬にも負傷離脱を強いられ、今季リーグ戦はここまで23試合のうち15試合に出場。先発は6試合で1得点にとどまっている。