「練習試合、日本ハム−阪神」（８日、エナジックスタジアム名護）古巣復帰を果たした日本ハムの西川遥輝外野手が初の対外試合でスタメン出場し、六回の第３打席でクリーンヒットを放った。阪神・椎葉に３球で追い込まれながらも低めの変化球を見極め、浮いたストレートをきれいに捉えた。打球は痛烈に一、二塁間を破る右前打。名護のスタンドからは大きな拍手がわき起こった。直後には一塁から相手バッテリーのわずかなス