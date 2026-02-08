演歌歌手新浜レオン（29）が8日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に出演。代名詞の“膝スライディング”を披露するも、ハプニングに見舞われた。ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）の話題で、フィギュアスケート混合団体について紹介。日本は首位米国に次ぐ2位で、ペア・ショートプログラムの「りくりゅう」三浦璃来、木原龍一組、女子ショートプログラムの坂本花織、男子ショートプログラムの鍵山優真の好