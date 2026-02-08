タレント村重杏奈（27）が7日放送のニッポン放送「MURASHIGE de NIGHT」に出演。ゲスト出演したモデル、タレント、マージャンプロなどマルチに活躍する岡田紗佳（31）と親交を深めた経緯について語った。村重は知り合ったきっかけはフジテレビ系バラエティー番組「呼び出し先生タナカ」と明かし、「こうちゃんだ。元QuizKnockの。こうちゃんとしゃべるようになって、『今日おかぴとご飯行くんだけど、シゲも来ない？』って言われて