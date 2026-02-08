テレビ朝日系「アメトーーク！」が５日に放送され、蛍原徹がＭＣを務めた。この日は「渡辺直美大好き芸人」を進行。千鳥・大悟、ノブ、平成ノブシコブシ・吉村崇らが出演し、渡辺への愛を語った。渡辺は、大歓声で迎えられて登場。アメリカ進出時の決意などを振り返った。話題が２０１７年に渡米したピース・綾部祐二のことになると、渡辺は「綾部さんは、その当時はニューヨークに住んでて。で、たぶん、ご結婚されてか