タレントのイモトアヤコ（40）が6日、Instagramのストーリーズを更新。様々なおかずを並べた晩ごはんを披露した。【映像】生活感あふれる自宅キッチンや晩ごはんこれまでにも、壁一面に本が並ぶ自宅の一室や4歳の長男と2人旅を満喫する姿、「時差ボケで早く起きた朝は温かい日本食を食べたくなります」とつづった食事など、日常の様子をSNSで発信しているイモト。2024年9月27日に更新したYouTubeチャンネルでは、自宅キッチ