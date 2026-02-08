タレント山口もえ（48）が8日、自身のインスタグラムを更新。長女とともに衆院選の投票に出かけたことを報告した。山口は降り積もる雪の写真とともに、投票所入場券の写真をアップ。「東京に雪が積もりました夫は仕事前に投票へ行って私は18歳になった長女と2人で投票へ親子で投票感慨深いものがあります」としみじみとつづった。また「さて帰ったら雪だるま作ろうかな…笑皆さま暖かくしてお過ごしください」と呼びかけ