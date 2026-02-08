お笑い芸人の永野とモグライダー・芝大輔が、「大人になったなと思う瞬間」について語り合った。2月4日（水）に配信されたテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。永野は、「大人になったなって感慨深くなる瞬間とかないまま来た」と告白。「見た目はもうおっさん、もう老害。だけど、それで俺はおっさんだなとも実は思ってない」と自己分析する。これに対し芝は、「それが永野さんの化け物じみた面白さの正体な気