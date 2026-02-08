公益社団法人日本写真家協会は、第19回JPSフォトフォーラム「地球の声を聴く ―動物写真にできること」を3月20日（金・祝）に開催する。 今回は写真×環境／動物保護をテーマに、写真家の柏倉陽介氏、篠田岬輝氏、山田耕熙氏が登壇。進行役の高砂淳二氏と共に、それぞれ異なる視点から「動物写真にできること」について講演する。 会場は東京都写真美術館1階ホール。午前の部と午後の部の2回入れ替