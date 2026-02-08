卓球の「ITTF-ATTUアジアカップ2026」は7日、中国・海口市で女子シングルスの準決勝が行われ、世界ランキング7位の張本美和（木下グループ）が同2位の王曼碰（中国）と対戦。ゲームカウント2－4で敗れ、決勝進出を逃した。 ■17歳が“天敵”と激しい打ちあい演じる/h2>張本美はグループステージから順調な勝ち上がりを見せると、準々決勝では世界ランキング3位の陳幸同（中国）相手に主導権