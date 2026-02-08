2026年2月4日、中国のポータルサイト・騰訊網に「ネット小説家から年収10億元へ、『素人』がAI漫画ドラマで大成功」とする記事が掲載された。今年1月、中国のAI漫画ドラマ市場において初の大型ヒット作「從頼皮蛇開始吞噬進化」が誕生した。同作は1月20日に配信開始され、1週間で総再生数2億回を突破し、中国版TikTok・抖音（Douyin）における新作漫劇の再生増加数で首位を記録した。AIツールの導入により制作コストと制作期