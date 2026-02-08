明日9日にかけて、日本海側を中心に降雪が続き、積雪が増加する見込みです。北日本から西日本の広い範囲で道路への影響が大きく、大規模な立ち往生の発生するリスクが高まっている所もあります。大雪が予想される地域への外出はできるだけ控え、出かける場合は冬用タイヤの装着など徹底してください。明日9日にかけて広い範囲で大雪による交通への影響「大」日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、今季最強クラスの寒気が流