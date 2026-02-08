女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は９日に、第９１話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）「クマモト、ドウデスカ。」ある日、トキ（郄石あかり）はヘブン（トミー・バストウ）から問いかけられる。さらに「マツエ、ハナレマショウ」と続けるヘブンに理解が追いつかないトキは、ヘブンから逃げ回る。数日後、トキはヘブ