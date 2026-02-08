◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１節東京Ｖ―水戸（８日・味の素スタジアム）降雪・積雪の影響でＪリーグでは３試合の中止が発表されたが、東京Ｖ―水戸は予定通りに開催される。午前９時の段階で、クラブ公式Ｘにはピッチが雪で覆われた写真が掲載され「昨晩からの降雪の影響により、味の素スタジアムは周辺含め積雪している状況です。現在多摩地域では大雪警報が発令されておりますが、昼前には雪も止み警報も解除にな