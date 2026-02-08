ミラノ・コルティナオリンピック™は大会2日目を終えて日本はスノボード男子ビッグエアで木村葵来（21、ムラサキスポーツ）の金メダル1、木俣椋真（23、YAMAZEN）の銀メダル1と好発進。さらにスキー ジャンプ女子個人ノーマルヒルで丸山希（27、北野建設）が銅と日本勢は計3個のメダルを獲得。大会3日目（日本時間8日〜9日）もメダルをかけて熱い戦いが繰り広げられる。フィギュアスケート・団体は残りの男女シングルとペアの