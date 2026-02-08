リーグ1第21節ランス対レンヌの一戦が行われ、3-1でホームチームが白星を挙げた。先制したのはアウェイのレンヌだったが、41分に元クリスタル・パレスのオドソンヌ・エドゥアールが得点を決めて同点とすると、54分にルベン・アギラール、78分に元ニューカッスルのアラン・サン・マクシマンが得点を挙げて、試合を決めた。勝利したランスはこれで暫定首位。2位のPSGは9日に4位マルセイユとのホームゲームが予定されている。敗れたレ