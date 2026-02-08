山形県南陽市。女性が飼うインコを”人質”に取り、会うことを強要した男が7日に逮捕されたという事件。 この事件で、”人質”に取られたインコに危害が加えられた可能性があることがわかった。TUYではこの事件について取材をし、ペットが巻き込まれる事件もあり得るのだと周知しようと記事を書いた。 取材を進め、てっきりインコが無事だと思っていたのだが・・・どうもそうではないらしい。警察はペットが無事だったかについて