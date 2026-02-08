降雪の影響で8日に予定されていたスポーツイベントで中止が相次いだ。サッカーのJリーグは明治安田J2・J3百年構想リーグの相模原―群馬（相模原ギオンスタジアム）などが中止となった。ラグビーのリーグワンも1部の東京SG―相模原（東京・秩父宮ラグビー場）などの中止が決まった。