ソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）が8日、宮崎市内の巨人キャンプを訪問した。強い風と寒さのため、1軍が練習を行っている木の花ドームを訪れ、阿部慎之助監督、水野雄仁編成本部長らと笑顔で言葉を交わし、昨年限りで現役を引退した長野久義氏らともあいさつした。阿部監督とは同じ捕手で、09年WBCではともに侍ジャパンの一員として世界一に輝いた。訪問後、報道陣から「阿部監督と笑顔で話