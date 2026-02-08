「楽天春季キャンプ」（８日、金武）辰己涼介外野手（２９）が別メニューで調整した。球団によると股関節の違和感を訴えたためで、６日から全体練習から外れた。１０日から始まる第３クールでの全体練習復帰は状態を見て判断する。