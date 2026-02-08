お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（５７）が８日、文化放送「ますだおかだ岡田圭右とアンタッチャブル柴田英嗣のおかしば」に出演。娘・岡田結実が第１子を出産したことに言及した。結実は今月４日、インスタグラムを通じて第１子の出産を発表。圭右は「開店ガラガラおめでとう」と祝福した。この日は東京都内でも積雪が観測。ラジオで圭右は「おじいちゃんの体にはなぁ、染みるわ。応えます」と切り出すも、ＭＣの