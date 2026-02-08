ガールズグループi-dleのミヨンが、自身のビジュアルについて率直な考えを明かした。2月5日に公開されたYouTube番組「口を開けば」に出演したミヨンとミンニ。【写真】ミヨン、“ほぼ紐”ドレスで大胆露出2人はウソ発見器を装着し、様々な質問に答えた。ミヨンは「i-dleの中でズバ抜けてきれい？」という質問に「はい」と回答。続けて「実際には“ズバ抜けている”とは思っていない。でも、ウソって出るかもしれないから、とりあえ