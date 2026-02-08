人気アニメ「機動戦士ガンダムSEED」を手がけたアニメ監督の福田己津央氏(65)が8日、自身のXを更新。ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村葵来（きら、21＝ムラサキスポーツ）を祝福した。「葵来」という名前は、父がガンダム好きで「機動戦士ガンダムSEED」の主要登場人物であるキラ・ヤマトから取られており、「光栄です。応援してます！」と予選3位通過後にエールを送っていた福田