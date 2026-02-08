Image: 株式会社アユート 現場の信頼を、リスナーの手元に。アーティストがライブをする際、イヤホンを装着しているのを見たことがある人も多いでしょう。あれはイヤモニ（インイヤーモニター、IEM）という、騒がしい演奏中でも聞きたい音を確認するためのもの。IEM市場において長く愛されている国産ブランドが、FitEar（フィットイヤー）です。レコーディングの現場などでも使われており、